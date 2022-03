Goleiro Santos, do Athletico - José Tramontin/athletico.com.br

Publicado 24/03/2022 11:17

Rio - A negociação envolvendo Flamengo e Athletico-PR pela contratação do goleiro Santos continua. Após o Furacão ter recusado a oferta inicial do clube carioca pelo jogador, o Rubro-Negro do Rio aumentou a carga sobre o campeão olímpico. O Fla topa pagar cerca de 3 milhões de euros (cerca de R$ 15,86 milhões) para contar com o jogador. O clube paranaense analisa a proposta.

No começo das negociações, o Athletico-PR exigiu 3,5 milhões de euros (R$ 18,9 milhões) para negociar o atleta. O Flamengo respondeu com 2,5 milhões (cerca de R$ 13,22 milhões), oferta que foi negada pelo Furacão. O clube carioca insistiu com 2,8 milhões de euros (R$ 15,1 milhões) e depois fez sua proposta máxima no valor de 3 milhões de euros (cerca de R$ 15,86 milhões).

O clima é de otimismo no clube carioca por um acerto com Santos. O jogador, de 32 anos, foi revelado na base do Athletico-PR e se profissionalizou pelo clube há 11 anos. Ele participou das principais conquistas do Furacão nos últimos anos: duas Sul-Americanas (2018 e 2021) e a Copa do Brasil (2019).