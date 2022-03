Paulo Sousa - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 24/03/2022 17:20

Rio - Maurício Isla não vive um dos seus melhores momentos na carreira. Em baixa com Paulo Souza, o chileno é a terceira opção para a lateral-direita. No entanto, o veterano pode ser importante para o Flamengo conseguir a contratação de um reforço muito sonhado pelos torcedores: Arturo Vidal. Os dois são muito próximos e o lateral poderá ajudar na negociação. As informações são da "ESPN Brasil".

Vidal, de 34 anos, não deverá seguir na Inter de Milão após o fim da temporada europeia. O jogador chegou inclusive a ser multado pelo clube italiano, após publicamente afirmar que deseja jogar pelo Flamengo. O Rubro-Negro chegou a procurar o atleta para estabelecer uma conversa, mas o atual salário do chileno é incompatível para a realidade brasileiro.

Porém, a amizade de Isla com Vidal pode ser um trunfo para a negociação. Os dois foram convocados para os últimos compromissos do Chile nas Eliminatórias. Novamente terão a oportunidade de conversar pessoalmente sobre o futuro do jogador da Inter de Milão.

No entanto, mesmo que Isla consiga convencer Vidal a fechar com o Flamengo, o período de convivência dos dois no clube carioca não deverá ser muito longo. Com contrato com o Rubro-Negro até o fim de 2022, o lateral dificilmente deverá ter seu vínculo renovado pelo clube carioca.