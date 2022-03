Filipe Luís - Fernando Frazao / Flamengo

Publicado 25/03/2022 11:12

Rio - Um dos jogadores mais experientes do Flamengo, Filipe Luís teve um final de 2021 um pouco diferente no clube carioca. Após as perdas dos títulos da Libertadores e do Brasileiro, muitos torcedores desejavam uma reformulação no grupo e os atletas da chamada "Geração 85" foram colocados em xeque. De fato, com a chegada de Paulo Sousa, Diego Ribas e Diego Alves perderam espaço no time titular, porém, o mesmo não aconteceu com Filipe Luís. Em nova função com o português, o veterano se solidificou como um dos pilares do Flamengo na versão 2022.

Lateral-esquerdo durante toda a sua passagem pelo Flamengo, Filipe Luís vem se saindo bem em sua nova função. O jogador está sendo escalado como zagueiro por Paulo Sousa. Até o momento, o veterano atuou em nove partidas do Rubro-Negro na temporada e marcou uma vez. A experiência, a qualidade técnica e a força física de Filipe fizeram o técnico português ter certeza da titularidade do jogador.

Paulo Souza vem fazendo muitas alterações para chegar até a equipe que considera ideal no Flamengo. No entanto, Filipe Luís é um dos atletas que mais atuou como titular do clube carioca na temporada. Das suas nove partidas, em sete, o veterano começou jogando na equipe comandada pelo português.