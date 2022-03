Bruno Henrique - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Bruno Henrique Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 25/03/2022 15:24

Após sofrer lesão no ombro, Bruno Henrique passou por tratamento e, nesta quinta-feira, em treino aberto à imprensa, já realizou alguns trabalhos com bola separado do restante do grupo. O jogador teve uma luxação no membro esquerdo no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca contra o Vasco.

Segundo o jornalista Fred Gomes, do “GE”, ele fez exercício correndo em volta do campo 1 do Ninho do Urubu e depois realizou trabalho com bola e um golzinho. O atleta se empenha para ser liberado para jogar as finais do Carioca, nos dias 31 de março e 3 de abril.

Classificado após vencer o Vasco nas duas partidas das semifinais, o Rubro-Negro aguarda o resultado do jogo de volta da outra semifinal entre Fluminense e Botafogo, que acontece neste domingo, às 16h, no Maracanã.