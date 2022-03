Taça Libertadores - Lucas Uebel/Grêmio

Publicado 25/03/2022 12:57 | Atualizado 25/03/2022 13:06

Rio - Atual vice-campeão da Libertadores, o Flamengo conheceu nesta sexta-feira como será seu caminho na fase de grupos da competição em 2022. Em sorteio realizado na sede da Conmebol, o Rubro-Negro caiu no Grupo H, ao lado de Universidad Católica-CHI, Sporting Cristal-PER e Talleres-ARG.

O sorteio acabou sendo favorável ao Flamengo, já que nenhum dos adversários vive grande momento. Atualmente, o Talleres é o antepenúltimo no Campeonato Argentino, enquanto a Católica se encontra em nono no Chileno e Sporting Cristal em décimo primeiro no Peruano.

A fase de grupos da Libertadores está prevista para iniciar no dia 6 de abril. No entanto, o Flamengo ainda não sabe o dia de sua estreia na competição. A Conmebol ainda irá divulgar a tabela detalhada.