Paulo Sousa e Filipe Luís no treino do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 25/03/2022 19:57

Rio - Enquanto aguarda a definição do duelo entre Fluminense e Botafogo, pelas semifinais do Campeonato Carioca, o Flamengo segue sua preparação para a grande final da competição. Nesta sexta-feira (25), o técnico do Rubro-Negro, Paulo Sousa, trouxe uma atividade diferente para os atletas. Ao invés de ficar do lado de fora, orientando os jogadores, o treinador português foi pro jogo e atuou ao lado dos atletas. Confira as imagens:

Como dito anteriormente, o Rubro-Negro segue no aguardo das finais do Campeonato Carioca, marcadas inicialmente para os dias 31 de março e 03 de abril. No entanto, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), já deixou claro que existe ainda a possibilidade de troca nas datas, caso interfira no calendário da Conmebol.