João Gomes - Alexandre Vidal/Flamengo

João GomesAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 26/03/2022 10:35

João Gomes, um dos principais nomes do Flamengo neste início de temporada, vem ganhando destaque. Sólido na parte defensiva e lúcido na construção de jogadas, o atleta agrada o treinador Paulo Sousa e pode estar perto da titularidade, já que é o desejo dos torcedores.

Na temporada passada, o volante quase foi negociado duas vezes com clubes árabes, mas nada foi acertado. Desde então, o jogador vem atuando em alto nível e, com isso, despertou interesse de um clube estrangeiro. Informação dada pelo "Diário do Fla" afirmou que um gigante europeu, o Manchester United, estaria monitorando o atleta.

"Tem uma situação envolvendo o João Gomes, o Manchester United está observando o jogador. Os ingleses estão dispostos a pagar mais de R$ 200 milhões na contratação do jogador, ao que tudo indica. Se o Flamengo se compromete a pagar pelo Andreas Pereira e o Manchester está de olho no João Gomes, é correto afirmar que vai ocorrer uma troca de negociações. Na minha opinião péssima para o Flamengo, eu só tiraria o João Gomes do Flamengo por pelo menos R$ 300 milhões", disse Gustavo Henrique Dando Choque, em seu canal do Youtube.

Gustavo Choque ainda completou afirmando estar preocupado, pelo fato de o Manchester United ser o detentor de direitos de Andreas Pereira, meio-campista que o Flamengo deve contratar. Ele disse que o clube carioca "não pode dar mole" na negociação.

"Eu estou preocupado, porque eu já começo a pensar em algumas coisas, já penso no que vem por aí, assunto de Andreas Pereira, lei de compensação, vem pra cá e vai pra lá. Eu estou vendo os dirigentes se esquivarem do assunto Andreas Pereira, a gente não vê ninguém chegar de maneira concreta e falar vamos ou não vamos contratar, eu só estou vendo enrolação. O João Gomes é um jogador importante, não podemos vacilar nisso, temos que tomar cuidado como vai ser feita essa negociação, porque o Flamengo não pode dar mole", concluiu.