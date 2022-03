Taça da Copa Libertadores da América - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 26/03/2022 15:41

Rio - A Conmebol divulgou neste sábado as datas das rodadas da fase de grupos da Libertadores. O Flamengo fará a sua estreia no próximo dia 5 (uma terça-feira), às 21h30, contra o Sporting Cristal, no Peru. Além do clube peruano, o Rubro-Negro tem Universidad Católica, do Chile, e o Talleres, da Argentina, como adversários.

Considerado o favorito do Grupo H, o Flamengo fará seu primeiro jogo em casa no dia 21 contra o Talleres, da Argentina. A fase de grupos da Libertadores tem previsão de se encerrar no dia 29 de maio.

Além do Rubro-Negro, o Palmeiras, o Atlético-MG, o Corinthians, o Athletico-PR, o Fortaleza, o Bragantino e o América-MG representam o Brasil na principal competição de clubes da América do Sul.