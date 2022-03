Marinho - Marcelo Cortes / Flamengo

26/03/2022

Rio - Contratado pelo Flamengo para reforçar o ataque após as saídas de Kenedy e Michael, o atacante Marinho ainda busca mais espaço na equipe de Paulo Sousa. Porém, o jogador já conta com a simpatia de um dos principais líderes do grupo rubro-negro. Em seu perfil oficial no Instagram, Filipe Luís fez muitos elogios ao jogador.

"Marinho, o tipo de jogador que desafia ao máximo um lateral. Sempre joga pra frente, sai pra direita, pra esquerda, chuta forte e não se abala com nada. Grandes duelos", escreveu o veterano.

Até o momento, Marinho atuou em nove partidas com a camisa do Flamengo e marcou uma vez. Em apenas três jogos, o atacante foi titular e em todas as ocasiões foi substituído. Nos últimos quatro jogos que esteve em campo, o jogador atuou menos de 25 minutos.

Revelado pelo Fluminense, o atacante, de 31 anos, defendeu clubes importantes do futebol brasileiro como Santos, Internacional, Grêmio, Cruzeiro, Vitória e Ceará, antes de ser contratado pelo Flamengo no começo de 2022.