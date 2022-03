Rodolfo Landim - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 26/03/2022 19:50

Rio - Após as chegada de Fabrício Bruno e Pablo, a defesa do Flamengo está próxima de perder um jogador. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o Atlético-GO encaminhou a contratação de Gabriel Noga por empréstimo até o fim do Brasileirão de 2022.

Revelado na base do Flamengo, Noga atuou em apenas quatro partidas na atual temporada. O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, elogiou o jovem e falou sobre a expectativa da sua chegada ao clube. ''Estamos conversando sim, temos bom relacionamento e esperamos que dê certo. Aqui ele vai ter espaço", disse em entrevista ao "globoesporte.com".

Noga está nas categorias de base do Flamengo desde o sub-17 e acumulou conquistas pelo clube carioca. Ao todo, o jovem só atuou em 14 partidas do profissional. Aos 20 anos, o defensor será emprestado pela primeira vez.