Rio - Lenda do MMA, o brasileiro José Aldo é um apaixonado pelo Flamengo. Amigo de Neymar, o lutador já teve contato com grandes nomes do futebol mundial. Entre eles Cristiano Ronaldo. O manauara já revelou que chamou o jogador do Manchester United para defender o clube carioca.

"Ah lógico, todo mundo (chamo para vir ao Flamengo). Pô, o Thiago Silva é um. Pô, Fluzão, o cara torce pro Fluminense, acompanha e tudo, mas eu só vivo enchendo o saco Neymar, até o Cristiano Ronaldo eu mando mensagem. Lógico! Eles respondem. Cristiano Ronaldo é parceiro nosso, ele acompanha as lutas muito mais do que qualquer brasileiro. Ele gosta de lutas. Eu chamo todo mundo (…) Sou fã do Messi, torço por Messi, sou fã da história dele. Me inspira bastante, mas esse é o único que não tive contato. Pessoalmente, nunca falei, nem por mensagem", disse em entrevista ao "BarbaCast".

Além disso, o lutador revelou que falou com David Luiz, atual zagueiro do Flamengo, antes do ex-jogador do Chelsea e do Arsenal topar defender o clube carioca. "O David (Luiz) então… Eu pedi: ‘Vem pro Mengão, me dá essa felicidade’. Eu deixo o cara, pois a vida é dele, tenho que respeitar, mas gosto de brincar com respeito’. Que orgulho eu tenho!", disse.