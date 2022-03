Vitor Zanelli, vice-presidente da base do Flamengo - Reprodução: FlaTV/Youtube

Vitor Zanelli, vice-presidente da base do FlamengoReprodução: FlaTV/Youtube

Publicado 26/03/2022 15:48

Vitor Zanelli, vice-presidente da base do Flamengo, detalhou as aplicações financeiras feitas nas categorias de base, principalmente desde que Rodolfo Landim assumiu o clube, em 2019. As declarações foram dadas em reportagem do "Globo Esporte".

O dirigente afirmou que um dos principais investimentos foram as melhorias estruturais, as obras no CT Ninho do Urubu e, uma área destinada apenas à base. Além do dinheiro aplicado na captação de novos talentos. As medidas tem dado resultado, já que foram 27 títulos na base em 2019 e 2021.

"Quando entramos na gestão do Landim, uma das primeiras coisas que eu fiz foi reunir o pessoal, sentar todo mundo e trocar ideias. A gente não pode ter limites aqui. Nosso objetivo é dominar o mundo. Eu quero ganhar tudo e ter os melhores jogadores, mas para chegar lá eu não posso ter barreiras", e completou:

"Temos que pensar fora da caixinha mesmo. Se quero ser o melhor do mundo, como faço para chegar lá? Se vão deixar ou se não vamos ter verba, vemos depois. Mas vamos traçar o caminho. E uma das coisas que a gente pensou nisso é: “o jogador quando chega no clube e pisa aqui dentro já tem que entender o que é o Flamengo pelas paredes. As paredes têm que falar", finalizou em entrevista ao Globo Esporte.