Presidente do Flamengo, Rodolfo LandimPaula Reis / Flamengo

Publicado 27/03/2022 16:53

Rio - O lateral-esquerdo Ramon, de 21 anos, é considerado uma das grandes promessas da base do Flamengo. Porém, apesar de Paulo Sousa ser um técnico que vem dando chances para jovens como João Gomes e Lázaro, o atleta não teve nenhuma oportunidade com o português. Com isso, o Basel, da Suíça, se interessou na possibilidade de contratar o jovem por empréstimo. As informações são do portal "Torcedores.com".

De acordo com o site, o clube suíço tem interesse no jovem desde o começo da temporada e entrou em contato com o Flamengo para saber mais informações sobre o lateral. O técnico espanhol Guilhermo Abascal seria o maior entusiasta pela contratação de Ramon.

Segundo o portal, o Rubro-Negro vê o negócio com bons olhos e pretende colocar uma opção de compra no empréstimo. O valor seria de 6 milhões de euros (R$ 31,2 milhões, pela cotação atual) por 50% dos direitos econômicos do lateral-esquerdo.