Arrascaeta - Marcelo Cortes / Flamengo

ArrascaetaMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 27/03/2022 12:39

Rio - A mudança das datas da final do Campeonato Carioca poderão fazer o Flamengo ter um desfalque no primeiro jogo da decisão. O meia De Arrascaeta terá um compromisso na próxima terça-feira, pelas Eliminatórias, véspera da primeira partida que decide o Estadual de 2022.

Para contar com Arrascaeta, o Flamengo terá que elaborar uma logística diferenciada. Além disso, caso consiga chegar a tempo, o jogador, que é titular da seleção uruguaia, terá que entrar em campo por dois dias seguidos, o que poderá prejudicar o seu desempenho.

O meia do Flamengo foi peça fundamental na classificação do Uruguai para a Copa do Catar. Ele fez na partida contra o Peru, na última quinta-feira, o gol que selou a vaga da Celeste no Mundial de 2022. Nesta terça, a equipe bicampeã mundial encara o Chile, fora de casa, às 20h30.

As finais do Campeonato Carioca foram alteradas devido ao sorteio da Libertadores. Como o Flamengo entrará em campo no próximo dia 5, a Ferj trocou as finais que aconteceriam nos dias 31 de março e 3 de abril para os próximos dias 30 e 2.