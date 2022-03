Flamengo está na final do Carioca - Reginaldo Pimenta

Flamengo está na final do CariocaReginaldo Pimenta

Publicado 27/03/2022 10:43

A SBT, detentora dos direitos de transmissão da Copa Libertadores, na TV aberta, vai transmitir 12 jogos válidos pela primeira fase do torneio latino-americano. Todas as partidas estão marcadas para às 21h30 (horário de Brasília).

Conforme calendário de jogos divulgado pela Conmebol, o Flamengo é o time que mais vai ter jogos exibidos pelo canal. O Rubro-Negro terá quatro jogos transmitidos, sendo os dois confrontos diante do Sporting Cristal, um jogo entra o Talleres e outro com a Universidad Católica.

Já o Corinthians e o Palmeiras terão três jogos cada exibidos. A programação inclui duas partidas do Timão contra o Boca Juniors e a estreia diante do Always Ready. O Alviverde terá televisionados os dois duelos contra o Independiente Petrolero e outro com o Deportivo Táchira.

Além disso, o SBT vai mostrar o clássico entre Atlético-MG e América-MG. E, para completar, o jogo do Galo contra o Independiente del Valle.

Confira a lista:

Rodada 1

Always Ready x Corinthians – às 21h30

Sporting Cristal x Flamengo – às 21h30



Rodada 2

Flamengo x Talleres – às 21h30

Palmeiras x Independiente Petrolero – às 21h30



Rodada 3

Corinthians x Boca Juniors – às 21h30

Independiente del Valle x Atlético-MG – às 21h30



Rodada 4

Independiente Petrolero x Palmeiras – às 21h30

América-MG x Atlético-MG – às 21h30

Rodada 5

Boca Juniors x Corinthians – às 21h30

Flamengo x Universidad Católica – às 21h30



Rodada 6

Flamengo x Sporting Cristal – às 21h30

Palmeiras x Deportivo Táchira – às 21h30