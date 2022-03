Rodinei deve permanecer no Flamengo por mais tempo - Divulgação

Rodinei deve permanecer no Flamengo por mais tempoDivulgação

Publicado 27/03/2022 14:41 | Atualizado 27/03/2022 14:42

Rio - Rodinei tem vivido altos e baixos no Flamengo. Desde que retornou de empréstimo do Internacional, no segundo semestre do ano passado, o atleta já foi rejeitado, quando se pensou em negociá-lo. Porém, atualmente, é uma peça útil para o técnico Paulo Sousa e está perto de ter o contrato renovado, segundo informação do portal "UOL".

Quando voltou ao clube carioca, o lateral-direito era apenas a terceira opção, atrás de Isla e Matheuzinho. O atleta chegou a despertar interesses no rival Fluminense e no São Paulo, mas a diretoria rubro-negra afirmou que o jogador só deixaria o time por meio de venda e os negócios não foram para frente.

Contudo, a queda de rendimento do chileno Isla e a instabilidade do jovem Matheuzinho fez com que Rodinei pudesse recuperar espaço no elenco. Além de ser visto internamente como um jogador querido e importante para o ambiente e dia a dia do elenco.

Depois de se reacender profissional e pessoalmente no Flamengo, o lateral ganhou prestígio com a diretoria que acena com a possibilidade de renovar o contrato do atleta até o fim de 2023. O atual vínculo termina no fim desta temporada.

Rodinei sentiu um desconforto na coxa direita na última sexta-feira (25) e passa por tratamento para se recuperar a tempo de jogar a partida de ida da final do Campeonato Carioca, na próxima quarta-feira (30).