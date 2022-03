Marcos Braz - Divulgação

Com a bola dominada, Ayrton Lucas tenta escapar da marcação de Romero: lateral foi bem no apoio LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. Rio - O Flamengo está muito perto de acertar a contratação do lateral-esquerdo Ayrton Lucas, de 24 anos, ex-Fluminense e que atualmente defende o Spartak Moscou-RUS. O jogador deve ser emprestado ao Rubro-Negro até dezembro, com algumas cláusulas em contrato de obrigação da compra definitiva dos direitos. A informação é do jornalista Mauro Cezar Pereira.

Com a chegada de Ayrton praticamente certa para a lateral, a tendência é que o clube negocie outros jogadores da posição que devem perder ainda mais espaço. Renê deve sair em definitivo, enquanto Ramon pode ser emprestado.

Ayrton Lucas se destacou vestindo a camisa do Fluminense em 2018, sendo apontado como um dos melhores de sua posição no Brasil naquele ano. O jogador foi negociado com o Spartak Moscou no início de 2019 por 7 milhões de euros.