Ayrton Lucas - Foto: Divulgação

Ayrton LucasFoto: Divulgação

Publicado 28/03/2022 14:01 | Atualizado 28/03/2022 15:08

Rio - Novo reforço do Flamengo, o lateral-esquerdo Ayrton Lucas ainda deve demorar a entrar em campo pelo time rubro-negro. Ele chegará ao clube carioca com uma lesão no metatarso, que foi sofrida no último dia 19, em jogo do Spartak Moscou, seu atual clube, contra o Club Nizhny Novgorod.

O Flamengo não viu a contusão de Ayrton como um empecilho para a contratação. O Rubro-Negro, inclusive, pretende fazer uma reavaliação assim que possível. O Spartak Moscou não encara a lesão como grave.

Quarto reforço do Flamengo para a temporada, Ayrton Lucas viaja nesta semana para o Rio de Janeiro. Ele assinará por empréstimo até o fim da temporada.