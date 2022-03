Altos-PI vai enfrentar o Flamengo na Copa do Brasil - Divulgação

Publicado 28/03/2022 18:36

Rio - Os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil foram definidos nesta terça-feira e um duelos se dará entre Flamengo e Altos-PI. A equipe do Piauí aproveitou o sorteio para brincar como Rubro-Negro nas redes sociais. O perfil oficial do time fez duas publicações e provocou o clube carioca.



"Será se vamos jogar de verde contra o Flamengo igual o Palmeiras na final da Libertadores?", escreveu nas redes sociais.

Na sequência, relembrou um confronto contra o Flamengo do Piauí, vencido pelo Altos por 7 a 1: "Ih, rapaz. O último Flamengo que a gente enfrentou o resultado terminou assim", publicou.

O Altos é o atual vice-líder do Campeonato Piauiense, com 22 pontos, quatro a menos que o Fluminense-PI. Para chegar até a terceira fase, o Altos venceu Sport e ABC nas primeiras duas rodadas da Copa do Brasil. Já o Flamengo entrou direto na terceira fase por estar na Libertadores da América.



VITÓRIA DO JACARÉ POR 7X1



Com hat-trick de Manoel, o Altos venceu a equipe do Flamengo do Piauí por 7x1.



Os gols da equipe foram marcado por Manoel (3), Tibiri (2), Lucas Sousa e Netinho.



: @luisjuniorcinegra



Este post tem oferecimento da @nordestebets pic.twitter.com/6E0fkmZkwO — Altos Oficial (@OficialAltos) March 22, 2022