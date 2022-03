Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim - Paula Reis / Flamengo

Publicado 29/03/2022 10:00

Rio - A contratação do lateral-esquerdo Ayrton Lucas, de 24 anos, poderá encerrar a passagem de um dos jogadores mais antigos do elenco do Flamengo. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", Renê tem boas possibilidades de ser negociado para um clube do futebol brasileiro.

O jogador, de 29 anos, chegou ao clube carioca em 2017, depois de passagem pelo Sport. Após um primeiro ano em que alternou com Trauco na posição de titular, Renê conquistou a vaga em 2018 e chegou a ser eleito o melhor lateral-esquerdo do Brasileiro. Apesar disso, nunca conquistou o coração dos torcedores do Flamengo. Em 2019, acabou indo para o banco de reservas com a chegada de Filipe Luís.

Na atual temporada, Renê atuou em apenas três jogos. Como costuma escalar Filipe Luís na zaga e Everton Ribeiro mais aberto, Paulo Sousa não tem muito o costume de utilizar o jogador. De acordo com o portal, além de Renê, o jovem Ramon, de 21 anos, também tem chances de ser negociado pelo Flamengo.

Revelado pelo Fluminense, Ayrton Lucas atua no futebol russo desde 2019, quando deixou o Tricolor e se transferiu para o Lokomovic. O jovem assinou contrato de empréstimo com o Flamengo até o fim da atual temporada.