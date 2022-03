Bruno Henrique voltou aos treinos com o grupo do Flamengo na segunda-feira - Marcelo Cortes/Flamengo

Bruno Henrique voltou aos treinos com o grupo do Flamengo na segunda-feiraMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 29/03/2022 11:54

Se pode não ter Arrascaeta, que joga nesta terça-feira pelo Uruguai contra o Chile pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, o Flamengo deve contar com Bruno Henrique na primeira partida da final do Campeonato Carioca, contra o Fluminense no Maracanã. Recuperado de luxação no ombro esquerdo, o atacante participou da atividade desta terça-feira, segundo o site 'Uol', e aumentou ainda mais suas chances de ser aproveitado pelo técnico Paulo Sousa.

Bruno Henrique já havia treinado com o grupo na segunda, mas ao voltar a campo na véspera da final, mostrou ter condições físicas. Resta agora o treinador definir se escalará o atacante como titular ou se o deixará como opção para o segundo tempo.



O retorno de Bruno Henrique é um problema a menos para o Flamengo, que não contará com Rodrigo Caio, Pablo e Rodinei. Há a indefinição em relação às situações de Arrascaeta e Isla, que jogam por suas seleções nesta terça-feira.



O Flamengo vai em busca do tetracampeonato Carioca e teve duas semanas de preparação para o confronto com o Fluminense, nesta quarta-feira às 21h40 no Maracanã. A volta ser´pa no sábado, às 18h.