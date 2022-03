Gabigol - Divulgação

Rio - Nascido em São Bernardo do Campo, Gabigol já está completamente ambientado ao Rio de Janeiro. Neste fim de semana, o atacante do Flamengo caiu no samba e compareceu ao ensaio do Salgueiro, escola em que sua namorada Rafaella Santos, é destaque. Porém, o jogador, de 25 anos, não deixou de mostrar que a rivalidade está em dia.

Alô força jovem, um certo atacante da zona sul está chamando vocês de cuzao. pic.twitter.com/LB1cvUtdUu — Josh Wander (@Josh_Wander777) March 28, 2022

Em vídeo que aparece nas redes sociais, Gabigol provocou o Vasco, maior rival do Flamengo, fazendo uma paródia da canção "Vou Festejar", composta por Jorge Aragão e imortalizada na voz de Beth Carvalho. "Você pagou com traição, Força Jovem só tem c...", entoou o atacante rubro-negro em menção a principal organizada do Cruzmaltino.

Lembrando que Gabigol se envolveu em uma polêmica no primeiro jogo da semifinal contra o Vasco no Maracanã. Ao marcar o gol único da partida, o atacante do Flamengo comemorou em frente aos torcedores cruzmaltinos, o que gerou revolta em alguns atletas do clube de São Januário.