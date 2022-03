No Flamengo, Paulo Sousa entra na semi com vantagem sobre o rival - Paula Reis / Flamengo

Publicado 29/03/2022 14:00

Rio - Após fechar a contratação de Ayrton Lucas, emprestado pelo Lokomotiv, o Flamengo ainda busca a chegada de um goleiro para fechar o ciclo de contratações para a temporada. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o Rubro-Negro segue tendo Santos, do Athletico-PR, como prioridade e esperar finalizar a chegada do reforço até o fim da semana, quando se encerram as inscrições para a primeira fase da Libertadores.

O portal afirma que a contratação de um goleiro foi a primeira prioridade pedida por Paulo Sousa no clube. Embora, o técnico veja Hugo Souza com um enorme potencial, o português desejaria a contratação de um reforço mais experiente para ser titular da posição. E o nome de Santos, que foi convocado por Tite, para representar o Brasil contra a Bolívia sempre foi prioridade para o técnico.

O Rubro-Negro acertou as contratações de Fabrício Bruno e Pablo para a zaga, Ayrton Lucas para a lateral-esquerda e Marinho para o ataque. De acordo com o entendimento do clube, esses reforços suprem as carências do atual elenco, faltando apenas a chegada de um goleiro para que o clube carioca tenha um grupo forte o suficiente para disputar a temporada.

O Flamengo realizou uma proposta de cerca de 3 milhões de euros (cerca de R$ 15,83 milhões) por Santos, o clube carioca aguarda uma resposta para saber se poderá contar com Santos para a primeira fase da Libertadores, ou se terá que buscar a contratação de um goleiro em um outro momento da temporada.