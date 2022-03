Rodolfo Landim - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 29/03/2022 15:00

Rio - Em busca de um goleiro para suprir uma das carências do atual elenco, o Flamengo teve mais um nome ventilado entre as suas possibilidades: o de Esteban Andrada, do Monterrey. O goleiro, de 31 anos, teria sido consultado pelo clube carioca, de acordo com informações do "Diário do Fla".

Andrada é um experiente goleiro, com passagens pela seleção argentina. Ele iniciou sua trajetória no futebol pelo Lanús. Seu principal momento no futebol do seu país aconteceu em sua passagem pelo Boca Juniors. Ele defendeu o hexacampeão da Libertadores por três temporadas.

O goleiro, de 31 anos, tem contrato até o fim de 2024. A contratação não seria das mais fáceis, afinal, o Monterrey trouxe o argentino para reforçar o elenco no começo de 2021. O futebol mexicano é um dos mais ricos da América Latina.

Outros nomes já foram ventilados pelo Flamengo para a posição como Guilhermo De Amores, que atuou pelo Fluminense, e atualmente defende o Centro Atlético Fénix, do Uruguai. Além de João Paulo, do Santos. Porém, de acordo com o portal "globoesporte.com", o desejo do técnico Paulo Sousa é contar com Santos, goleiro do Athletico-PR. O clube carioca tenta um acordo com o Furacão para finalizar o acerto.