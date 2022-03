Diego Alves - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 29/03/2022 16:00

Rio - Um dos principais nomes do Flamengo nas vitoriosas temporadas de 2019 e 2020, o goleiro Diego Alves pode estar perto do fim da sua passagem pelo clube carioca. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o veterano teria entrado em conflito com o técnico Paulo Sousa e o preparador de goleiro, Paulo Grilo.

Desde a chegada do português, Diego Alves perdeu espaço no Flamengo. Além de estar no banco de reservas para Hugo Souza, o técnico pediu a contratação de Santos, jogador do Athletico-PR. Com isso, o veterano se tornaria a terceira opção, o que teria irritado o goleiro do clube carioca.

Com contrato até o fim do ano, o goleiro, de 36 anos, não terá seu vínculo renovado para o ano que vem, porém, existe a possibilidade do goleiro deixar o clube carioca antes do fim da temporada. O veterano chegou ao Flamengo em 2017 e conquistou muitos títulos, entre os principais estão: a Libertadores de 2019 e dois Brasileiros em 2019 e 2020.