Estádio Albertão, casa do Altos-PIDivulgação

Publicado 29/03/2022 15:22

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu, na última segunda-feira (28), os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. No sorteio, que foi realizado na sede da Entidade, foi definido que o Flamengo enfrentará o Altos-PI, com o primeiro jogo com mando da equipe piauiense. Sabendo disso, a equipe do Nordeste já começa a se movimentar para ampliar a capacidade de seu estádio, o Albertão.

Atualmente, o estádio tem capacidade para pouco mais de 13 mil pessoas. A expectativa da diretoria do Altos, é de que o local possa abrigar, em breve, cerca de 40 mil torcedores. No entanto, para isto, será necessário autorização do Corpo de Bombeiros. Em fevereiro deste ano, o órgão público realizou uma perícia no estádio, e confirmou que o local só poderá comportar a atual capacidade de torcedores.

Após o sorteio, muito se especulou sobre a possibilidade da venda do mando de campo para outro local. Porém, o presidente do Altos, Warton Lacerda, confirmou nas redes sociais do clube, que não irá transferir a partida para outro estádio.