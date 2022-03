Ayrton Lucas - Divulgação Spartak

Publicado 29/03/2022 16:24 | Atualizado 29/03/2022 16:24

Rio - Novo reforço do Flamengo, o lateral-esquerdo Ayrton Lucas chegou a ser sondado pelo Atlético-MG, rival direto do Rubro-Negro nos últimos anos. Segundo o portal "Torcedores.com", quem fez o contato com o atleta foi Rodrigo Caetano, atual diretor executivo de futebol do Galo, e que trabalhou no Clube da Gávea até o final de 2018.

No entanto, a negociação com do clube mineiro com o atleta não vingou, pois o jogador já havia negociações bem avançadas com o Rubro-Negro.

Ainda segundo o portal, o contato de Rodrigo Caetano com o atleta ocorreu na última sexta-feira (26). No entanto, o Flamengo já havia trocado documentos com o Spartak Moscou, e já tinha a negociação encaminhada.

Ayrton Lucas chegou ao Rio de Janeiro no começo da tarde desta terça-feira (29), e assinará um contrato de empréstimo com o Flamengo até o final deste ano. Para fechar com o atleta, o Rubro-Negro pagou 800 mil dólares (cerca de R$ 3.8 milhões, na cotação atual) ao Spartak Moscou. Além disso, o Clube da Gávea pagará o salario integral do lateral, cerca de R$ 750 mil mensais.