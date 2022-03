Marcos Braz - Gilvan de Souza/Flamengo

Marcos BrazGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 29/03/2022 17:01 | Atualizado 29/03/2022 17:02

Rio - Mesmo com as contratações de Marinho, Pablo, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas, o Flamengo segue atento nas oportunidades do mercado da bola. Segundo o jornalista Rafa Belmonte, o Rubro-Negro já definiu seu próximo alvo: o volante Wilmar Barrios, que atua no Zenit, da Rússia, é um dos nomes colocados na mesa por Paulo Sousa, e é bem avaliado pela comissão técnica do clube.

O atleta, de 28 anos, atua pelo clube russo desde 2019, e constantemente é convocado para jogos da Seleção Colombiana. Na atual temporada, Wilmar disputou 21 jogos, e não marcou gols.

Antes de atuar pelo Zenit, o volante vestiu a camisa do Boca Júniors, da Argentina, e do Deportes Tolima, da Colômbia.

Wílmar Barrios Divulgação/Zenit