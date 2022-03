Santos, goleiro do Athletico-PR - Reprodução

Publicado 29/03/2022 19:52

Rio - O Flamengo ainda não desistiu de ter o goleiro Santos. Apesar do interesse do Rubro-Negro, em entrevista à Rádio Transamérica, Mario Celso Petraglia, presidente do Athletico-PR, garantiu que não chegou nenhuma oferta pelo jogador, mas disse que analisará a situação caso isso aconteça.

“Não houve nenhuma proposta (do Flamengo). Não tem nada por escrito, nada oficial. Não admito o “se houver”. Primeiro eu tenho que ver. Falar com o menino e ver qual é a vontade dele. Para nós, o mais importante é o Santos. Vem outro goleiro, a fila anda, mas para ele é a vida dele. Pensamos em primeiro lugar no atleta. Foi assim em relação ao Nikão e a todos que a gente vende”, disse Petraglia.

Para vender Santos, o Athletico-PR deseja receber 3,5 milhões euros (cerca de R$ 20 milhões). O Flamengo ainda estuda a melhor forma de avançar na negociação.