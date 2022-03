Paulo Sousa - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 30/03/2022 10:44

Com clássico a vista entre Flamengo e Fluminense pela ida da final do Campeonato Carioca, nesta quarta-feira, às 21h40, no Maracanã, o treinador Paulo Sousa publicou em suas redes sociais uma carta aos torcedores. O comandante dedicou palavras àqueles que chamou de "Nação" e enfatizou a vontade de ganhar mais um título.

"Nação, eu sei e entendo o que vocês querem. O que vocês querem, eu e todos os nossos jogadores também o querem. Queremos Vencer. Pra vencer, temos que jogar juntos.", disse trecho da carta.

O técnico português também demonstrou admiração pela torcida e terminou a carta com um trecho de Anita Tourinho, no livro "Relatos de uma Paixão em Vermelho e Preto":

"Vocês nos ensinam a amar, respeitar e viver o Flamengo.

Como escreve Anita Tourinho (no livro Relatos de uma Paixão em Vermelho e Preto) “… não apenas se ama, vive-se o Flamengo ao ponto de sê-lo”."

Leia a carta na íntegra:

"Nação,

Aprendi olhando nos olhos de vocês, nos cumprimentos nas ruas e nas arquibancadas do Maracanã que aqui não há espaço para dúvidas, não há um jogo mais difícil que outro, não há desculpas que justifiquem uma tarde ruim.

Não importa, o Flamengo tem de Vencer, Vencer, Vencer



Nação,

Eu sei e entendo o que vocês querem.

O que vocês querem, eu e todos os nossos jogadores também o querem.

Queremos Vencer.

Pra Vencer, temos que jogar juntos.

Da mesma forma que festejam um gol, é preciso que encham o time de confiança e coragem pra enfrentar os momentos mais difíceis, sejam eles durante o ano ou em alguns momentos do jogo.

No bom e no mau, na alegria e na dificuldade, temos que ir juntos… de mãos dadas.



Nação,

Vocês nos ensinam a amar, respeitar e viver o Flamengo.

Como escreve Anita Tourinho (no livro Relatos de uma Paixão em Vermelho e Preto) “… não apenas se ama, vive-se o Flamengo ao ponto de sê-lo”.



Nação,

Através da sua Força e União…

Vamos juntos.

Até o final."