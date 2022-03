Arrascaeta - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 30/03/2022 10:25

Rio - O Flamengo montou um esquema especial com um voo fretado para trazer Arrascaeta e Isla, que serviram suas seleções no Chile, em jogo válido pelas Eliminatórias, para que ambos tenham condições de jogo na primeira partida da decisão do Carioca contra o Fluminense, nesta quarta-feira. Porém, os atletas correm risco de não terem condições de entrarem em campo.

Por conta de problemas climáticos, Arrascaeta e Isla tiveram que parar na Argentina e estão esperando a melhora no clima para seguirem voo para retornar ao Brasil. A previsão é de que os jogadores deverão chegar ao Rio de Janeiro por volta das 15 horas.

Arrascaeta é considerado peça fundamental na equipe de Paulo Sousa. O meia uruguaio atuou por 26 minutos na vitória da Celeste sobre o Chile. Já Mauricio Isla perdeu espaço com a chegada do português e atualmente é a terceira opção na lateral-direita.

Flamengo e Fluminense começam a decidir nesta quarta-feira a final do Campeonato Carioca. As equipes se enfrentam em duas partidas, sendo o segundo confronto no próximo sábado. Não há qualquer vantagem de dois resultados iguais no confronto.