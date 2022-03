Conmebol definiu a arbitragem do jogo de estreia do Flamengo na Libertadores - Reprodução

Publicado 30/03/2022 14:45

Rio - A Conmebol definiu, no começo da tarde desta quarta-feira (30), a escala de arbitragem para os jogos da primeira roda da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Campeão em 1981 e 2019, o Flamengo está no grupo H, com Universidad Católica, do Chile, Sporting Cristal, do Peru, e Talleres de Córdoba, da Argentina.

Para o confronto de estreia, contra o Sporting Cristal, a Conmebol definiu os seguintes árbitros:

Árbitro principal: John Ospina (COL)

Assistente 1: Alexander Guzman (COL)

Assistente 2: Wilmar Navarro (COL)

Vale relembrar que a fase de grupos da Copa Libertadores da América não possui o VAR, que só começa a ser utilizado a partir das oitavas de final da competição.

Como dito anteriormente, o duelo de estreia do Flamengo será contra o Sporting Cristal, do Peru. O confronto será realizado na próxima terça-feira (05), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nacional, em Lima.