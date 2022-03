Paulo Sousa - Gilvan de Souza/Flamengo

Rio - A carta do técnico Paulo Sousa para a torcida do Flamengo, repercutiu bastante nas redes sociais e chegou ao comentarista Carlos Alberto, do programa "Os Donos da Bola", da Band. Nesta quarta-feira, o ex-jogador afirmou que o treinador português "é melhor escrevendo do que escalando".

"Paulo Sousa é muito melhor escrevendo do que escalando. Ele fala que não tem que ter dúvidas, mas é o que mais ele faz, colocar dúvidas na cabeça do torcedor", ironizou Carlos Alberto, no 'Os Donos da Bola'.



A carta de Paulo Sousa pede confiança da torcida no trabalho que está gerindo com o elenco do Flamengo. Nesta quarta-feira, o Rubro-negro enfrenta o Fluminense, pelo jogo de ida, no Maracanã, às 21h40, pela final do Campeonato Carioca.