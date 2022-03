Jorge Jesus - Alexandre Vidal/Flamengo

30/03/2022

Famoso pelas participações na saga de filmes 'Harry Potter', o ator Alfred Enoch revelou ser torcedor do Flamengo. Na última terça-feira, o artista participou do podcast 'Podpah' e falou sobre a relação com o time do coração. Nascido em Londres, Enoch é filho de pai britânico e mãe brasileira.

"Eu sou Flamengo. Quando eu estava no Brasil em 2019, eu conseguia acompanhar. Aquele ano do Jesus, com time mandando muito bem. Mas depois voltei pra Inglaterra e ficou mais difícil de assistir aos jogos", disse o ator de 33 anos que interpreta Dino Thomas nos filmes do bruxo.

Nos últimos anos, o ator esteve no Brasil para gravações do filme 'Medida Provisória', dirigido por Lázaro Ramos. O ator, que fala português fluente, também é conhecido pelo papel de protagonista na série 'How to get away with murder', onde interpreta o estudante de direito Wes Gibbins.