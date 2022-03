Arthur Aguiar - Reprodução/Globoplay

Arthur Aguiar Reprodução/Globoplay

Publicado 30/03/2022 15:43 | Atualizado 30/03/2022 15:43

Rio - O atacante Gabigol foi elogiado na casa do Big Brother Brasil 22, o ator e cantor Arthur Aguiar enalteceu o estilo do jogador, destacando a personalidade, que na sua visão, lembra muito o estilo do baixinho Romário. O jogador compartilhou o momento nas suas redes sociais.



Em uma conversa com os companheiros de jogo Pedro Scooby, Douglas Silva e Gustavo, o participante do reality falou sobre a postura goleador.

"O Gabigol é um dos últimos que tem a essência raiz. Depois dele não tem. Esquece. Ele é jogador da época de Romário. Ele só não fala mais, porque não ninguém pra falar junto com ele", falou Arthur.



Arthur também falou sobre o @gabigol e disse que ele é um dos últimos que tem a essência raiz, que ele é o tipo de jogador que se alguém falar que vai meter dois ele viraria e falaria "então eu vou meter três." pic.twitter.com/M4MYplLavG — Arthur Aguiar (@Aguiarthur) March 30, 2022

Após ser citado no programa, Gabigol compartilhou o trecho e legendou com “Arthurito” e dois emojis de coração.



Na noite desta quarta-feira (30), o artilheiro do Flamengo estará em campo no primeiro jogo da final do Carioca contra o Fluminense, no Maracanã.