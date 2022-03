Paulo Sousa e Zé Ricardo medem forças hoje, no último duelo entre Flamengo e Vasco pelas semifinais - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 30/03/2022 16:30

Rio - Sem espaço com Paulo Sousa e ventilado em alguns clubes europeus, o lateral-esquerdo Ramon, de 21 anos, vem despertando interesse também de equipes do futebol brasileiro. De acordo com informações do jornalista Vinicius Furlan, o Athletico-PR deseja a contratação do jovem.

O Furacão observa o jogador do Flamengo e o analisa como uma possível alterativa a saída de Abner Vinícius. O lateral do clube paranaense está no radar de gigantes da Europa como Manchester City, da Inglaterra, e, mais recentemente, do Milan, da Itália.

O lateral-esquerdo Ramon, de 21 anos, é considerado uma das grandes promessas da base do Flamengo. Porém, apesar de Paulo Sousa ser um técnico que vem dando chances para jovens como João Gomes e Lázaro, o atleta não teve nenhuma oportunidade com o português.

Recentemente, o Basel, da Suíça, fez uma consulta sobre o jogador. O Flamengo veria o negócio com o clube europeu com bons olhos e pretende colocar uma opção de compra no empréstimo. O valor seria de 6 milhões de euros (R$ 31,2 milhões, pela cotação atual) por 50% dos direitos econômicos do lateral-esquerdo.