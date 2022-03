Ayrton Lucas - Divulgação / Flamengo

Publicado 31/03/2022 10:29 | Atualizado 31/03/2022 11:35

Rio - O Flamengo anunciou na manhã desta quinta-feira a contratação do lateral-esquerdo Ayrton Lucas, de 24 anos. Profissionalizado pelo Fluminense, o jovem chega por empréstimo até o fim do ano, com opção de compra. O jogador pertence ao Spartak Moscou, da Rússia.

Ayrton Lucas é o quarto reforço contratado pelo Flamengo para esta temporada. Antes dele chegaram os zagueiros Fabrício Bruno e Pablo, além do atacante Marinho. O clube carioca ainda busca a contratação de um goleiro para fechar o elenco para 2022.

O lateral, de 24 anos, teve passagens pelas divisões de base do ABC, de Natal, mas se profissionalizou pelo Fluminense. Antes de ir bem pelo Tricolor foi emprestado ao Madureira e ao Londrina, do Paraná. Em 2018 foi titular e um dos destaques do clube carioca na temporada. Acabou vendido ao Spartak Moscou no ano seguinte.