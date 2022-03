Flamengo e Fluminense - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 31/03/2022 00:30

O técnico Paulo Sousa não fugiu das perguntas na entrevista coletiva depois da derrota do Flamengo para o Fluminense, por 2 a 0, no Maracanã, no primeiro jogo da final do Carioca 2022. O treinador português, inclusive, criticou a atuação da equipe, que se preparou por dez dias para este duelo com o Tricolor.

"Hoje sem dúvida estivemos todos muito mal individualmente, tecnicamente e taticamente. E eu sou o primeiro a me colocar à frente do grupo. As coisas não funcionaram, e o nosso adversário esteve muito melhor no contexto tático que o meu colega Abel criou para esse jogo. Quisemos acelerar demasiadamente o jogo com poucas situações sobretudo no passe de pouca qualidade. E temos muita qualidade. Estávamos muito distantes nas linhas, o que não nos deixou frescos para dar mais energia na pressão."

Além disso, Paulo Sousa aproveitou o momento para abordar os erros individuais na partida, como Léo Pereira no primeiro gol de Cano e Arão no segundo tento do argentino.

"Depois o jogo tem muito a ver infelizmente com decisões técnicas completamente desfavoráveis. Não foi o que permitimos ao nosso adversário criar. As transições vieram muito por infelicidades dos nossos jogadores. Mas claro que não estivemos bem."

O Flamengo se reapresenta na tarde desta quinta-feira e inicia a preparação para o jogo da volta, no sábado, às 18h, no Maracanã. Vitinho e Fabricio Bruno, que saíram sentindo dores musculares, serão reavaliados pelo Departamento Médico rubro-negro.