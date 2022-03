Ayrton Lucas - Reprodução Instagram

Publicado 31/03/2022 11:37

Rio - Anunciado oficialmente pelo Flamengo nesta quinta-feira, o lateral-esquerdo Ayrton Lucas, de 24 anos, utilizou suas redes sociais para celebrar o acerto com o Rubro-Negro. O jovem pertence ao Spartak Moscou, da Rússia, e foi emprestado ao clube carioca até o fim de 2022.

"Hoje realizo um sonho não só meu, mas de toda minha família. Ter a oportunidade de jogar pelo meu time de coração é com certeza um dos, se não o maior feito da minha carreira. A toda Nação Rubro-Negra posso garantir que raça e entrega não vão faltar e que vocês terão um representante dentro de campo", escreveu o jogador.

Ayrton Lucas é o quarto reforço contratado pelo Flamengo para esta temporada. Antes dele chegaram os zagueiros Fabrício Bruno e Pablo, além do atacante Marinho. O clube carioca ainda busca a contratação de um goleiro para fechar o elenco para 2022.

O lateral, de 24 anos, teve passagens pelas divisões de base do ABC, de Natal, mas se profissionalizou pelo Fluminense. Antes de ir bem pelo Tricolor foi emprestado ao Madureira e ao Londrina, do Paraná. Em 2018 foi titular e um dos destaques do clube carioca na temporada. Acabou vendido ao Spartak Moscou no ano seguinte.