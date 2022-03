Vitinho em ação pelo Flamengo - Daniel Castelo Branco

Publicado 31/03/2022 16:19 | Atualizado 31/03/2022 16:20

O Flamengo ganhou um desfalque de peso para o segundo jogo da final do Campeonato Carioca contra o Fuminense, no sábado, às 18h, no Maracanã. O atacante Vitinho, com uma lesão muscular, não estará à disposição do técnico Paulo Sousa.

Já Fabrício Bruno, que foi substituído no segundo tempo da partida de quarta-feira, recebeu uma pancada no pé esquerdo e iniciou o tratamento para poder ter condições de jogo no sábado.

Veja abaixo a nota oficial do clube:

"O atleta Vitinho realizou exame, que constatou lesão na região posterior da coxa direita; Fabrício Bruno recebeu uma pancada no pé esquerdo. Ambos iniciaram tratamento."

Rodinei, ainda com incômodo muscular, é dúvida e pode continuar sendo desfalque no Flamengo. Neste momento, Rodrigo Caio, Pablo, Rodinei, Vitinho e Fabricio Bruno estão no Departamento Médico do clube.