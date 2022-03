Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim - Paula Reis / Flamengo

Publicado 31/03/2022 15:30

Rio - O meia Andreas Pereira, de 26 anos, corre risco de não permanecer no Flamengo. Com um acordo encaminhado entre o clube carioca e o Manchester United, o jogador despertou o interesse do PSV, da Holanda, que poderá atravessar a negociação envolvendo o Rubro-Negro e a equipe da Inglaterra. As informações são da "ESPN".

Andreas Pereira tem um passado pelo clube francês. Nascido na Bélgica, o meia atuou pelo PSV entre 2005 e 2011. De acordo com a emissora, outros times do Velho Continente monitoram a situação do jogador. A negociação entre Flamengo e Manchester United pelo atleta tem um acordo verbal, mas ainda não foi oficializada.

Em viagem para a Europa, os dirigentes do Flamengo alinharam uma proposta de 10 milhões de libras (R$ 62.6 milhões), pelo jogador do Manchester United. Porém, o Rubro-Negro ainda não assinou a compra. Andreas Pereira vive um momento de instabilidade no clube carioca, desde que falhou na decisão da Libertadores contra o Palmeiras.

O Rubro-Negro deverá esperar o fim do vínculo de empréstimo do jogador que se encerra no meio do ano para oficializar a sua contratação. Porém, existe pressão nos bastidores do clube para que o Flamengo desista de adquirir o atleta em definitivo. Na final do Carioca, Andreas Pereira ficou no banco de reservas e não foi utilizado por Paulo Sousa.