Gabigol - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

GabigolFoto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 31/03/2022 13:22 | Atualizado 31/03/2022 13:22

Rio - Apesar da desvantagem, o Flamengo não desistirá de conquistar o tetracampeonato carioca. Após perder o primeiro jogo da final do Estadual por 2 a 0 para o Fluminense, no Maracanã, Gabigol foi às redes sociais nesta quinta-feira motivar os rubro-negros a acreditarem na virado no próximo sábado, no confronto decisivo.

#EuacreditoMengão #EuacreditoMengão#EuacreditoMengão #EuacreditoMengão

Hoje é um novo dia, amanhã é um novo dia e SABÁDO É UM NOVO DIA! Vamos Juntos, Nação #EuacreditoMengão — Gabi (@gabigol) March 31, 2022 "Hoje é um novo dia, amanhã é um novo dia e SABÁDO É UM NOVO DIA! Vamos Juntos, Nação! #EuacreditoMengão", escreveu o camisa 9.

Flamengo e Fluminense voltam a se enfrentar no próximo sábado, às 18h, no Maracanã. O Rubro-Negro precisa vencer por três gols de diferença para ficar com o título ou por dois para levar a decisão para os pênaltis.