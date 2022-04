Goleiro Santos, do Athletico - José Tramontin/athletico.com.br

Publicado 01/04/2022 11:19 | Atualizado 01/04/2022 11:19

Rio - Após semanas de negociação, o Flamengo finalmente chegou a um acordo com o Athletico-PR pela contratação do goleiro Santos. O jogador, de 32 anos, era considerado uma prioridade para Paulo Sousa. O jogador vai assinar um contrato de quatro temporadas com o clube carioca.

Com o goleiro, o Flamengo já havia chegado a um acordo há algum tempo. Faltava o acordo entre os dois clubes. O acerto acontece nesta sexta-feira, último dia para inscrições para a primeira fase da Libertadores. Com isso, o clube carioca terá que correr contra o tempo para regularizar Santos.

Revelado pelo Athletico-PR, Santos se profissionalizou em 2011. Ele esteve presente nos principais títulos do clube paranaense nos últimos anos, tendo as duas Sul-Americanas de 2018 e 2021 e a Copa do Brasil como maiores destaques.

No Flamengo, Santos chega para ser titular e terá Hugo Souza e Diego Alves como concorrentes para a vaga. No momento, o jovem, de 23 anos, tem atuado sob o comando de Paulo Sousa.