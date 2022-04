Diego Alves - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 01/04/2022 15:32

Rio - O Flamengo concretizou, na manhã desta sexta-feira (1), a contratação do goleiro Santos, que estava no Athletico Paranaense. Com a chegada do novo reforço, o experiente Diego Alves, que já havia perdido a posição para Hugo Souza, agora passa a ser a terceira opção da posição. Sabendo disso, o jogador já manifestou o seu desejo de deixar o Rubro-Negro.

Desde a chegada do técnico português Paulo Sousa, Diego Alves teve apenas duas oportunidades para atuar. O goleiro foi titular nos duelos contra o Madureira e o Resende, ambos pelo Campeonato Carioca. No entanto, o camisa um falhou nas duas oportunidades, e perdeu a posição para Hugo Souza.

Vale lembrar que Diego Alves, assim como toda a "geração 85" (Diego Alves, Diego Ribas e Filipe Luís), renovaram o seu contrato em dezembro de 2021, e assinaram com o clube até o final deste ano. No entanto, o goleiro planeja deixar o clube na próxima janela de transferências.