Santos é o novo reforço do Flamengo - Foto: Gustavo Oliveira/Athletico

Santos é o novo reforço do FlamengoFoto: Gustavo Oliveira/Athletico

Publicado 01/04/2022 15:15

Rio - A contratação do goleiro Santos pelo Flamengo animou o comentarista Denílson, do "Jogo Aberto", da Band, nesta sexta-feira. O novo arqueiro do Rubro-negro foi exaltado pelo ex-jogador, que não deixou de afirmar que o atleta pode ser convocado novamente à Seleção.

"É muito bom goleiro, mais para frente, em um futuro não tão distante, vai estar sendo frequentemente convocado para a Seleção", exaltou o comentarista Denílson no 'Jogo Aberto'.



O jogador, de 32 anos, era uma prioridade do técnico Paulo Sousa, e vai assinar um contrato por quatro temporadas com o Flamengo. Além disso, o Rubro-negro terá que agilizar o processo para regularizar o atleta.