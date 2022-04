Eduardo Bandeira de Mello fez um ótimo trabalho nas finanças do Flamengo - Ricardo Cassiano

Rio - Responsável por "arrumar a casa" do Flamengo entre 2013 e 2018, o ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello recordou momentos turbulentos que precisou contornar ao longo de seu mandato. Em entrevista ao "Charla Podcast", o ex-mandatário admitiu que "protegeu" alguns jogadores por achar que eles sofriam críticas que passavam do ponto.

“Se tem uma coisa que me tira do sério é covardia, perseguição, querer humilhar os outros. Seja com jogador, colega do banco, parente, amigo. Crítica é algo completamente normal, é do jogo. Mas quando eu vejo que são jogadores dedicados e esse tipo de coisa vem de profissionais que não poderiam ter essa atitude, é claro que precisava fazer um esforço para respaldar esses jogadores. Então, aconteceu lá no Flamengo com Márcio Araújo, Rafael Vaz, Gabriel, (Alex) Muralha, Rodinei até hoje (sofre). A maioria são jogadores negros que sofrem esse tipo de covardia e efetivamente eu não consigo ficar calado”, disse Bandeira.

“Certa vez, após um jogo, quando essa hostilidade estava recrudescendo, eu falei com os jogadores reunidos: ‘Vocês não se deixem abater por esse tipo de situação, porque vocês não merecem isso e são profissionais íntegros. Então deixem isso comigo. Eu defendo vocês. Vocês serão meus protegidos’. Ao proteger os jogadores humilhados, eu estava protegendo todos, e eles concordaram. O que acontece hoje com um jogador, amanhã pode acontecer com outro”, completou.