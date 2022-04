Paulo Sousa - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 01/04/2022 10:30

Rio - O técnico Paulo Sousa não está vivendo um dos melhores momentos no Flamengo. De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, o trabalho do português não estaria sendo bem avaliado. Haveria inclusive risco de saída do comandante na próxima semana.

A derrota para o Fluminense por 2 a 0 colocou o técnico em uma situação complicada. A perda do título para o Tricolor no próximo sábado pode selar o destino do técnico. De acordo com Nicola, até mesmo uma vitória histórica e o título contra o rival faria o português respirar, mas não daria a ele tranquilidade no comando do Rubro-Negro.

Além de Paulo Sousa, o vice de futebol, Marcos Braz também estaria sendo pressionado internamente no Flamengo. O dirigente e Bruno Spindel, diretor executivo de futebol do clube carioca, foram os responsáveis pela contratação do português, que dirigia a seleção polonesa.