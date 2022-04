Dan Friedkin - Reprodução / Instagram

Publicado 01/04/2022 09:00 | Atualizado 01/04/2022 13:00

Rio - Após Vasco e Botafogo, o Flamengo pode se tornar o mais novo clube do futebol do Rio de Janeiro a ser vendido para um estrangeiro. De acordo com o jornal francês "Nice Matin", o presidente da Roma, Dan Friedkin teria interesse na compra do Rubro-Negro.

Nascido nos Estados Unidos, o Dan Friedkin, tem 57 anos, e é um empresário bilionário e diretor de cinema. Além do Flamengo, o presidente da Roma teria interesse na compra de outros dois clubes da Europa: o Cannes, da França, e Kortrjik, da Bélgica.



De acordo com o jornal, o norte-americano não seria o único interessado em comprar o Flamengo. Diferente do Cruzeiro, Vasco e Botafogo, clubes que já anunciaram a transformação do futebol em SAF, o Rubro-Negro não enfrenta um momento financeiro ruim. O clube carioca é considerado um dos "ricos" do futebol brasileiro.