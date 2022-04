Cacau Cotta, no meio, com o presidente Rodolfo Landim - ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Publicado 01/04/2022 18:24

Rio - O diretor de relações externas do Flamengo, Cacau Cotta, foi afastado por três meses pela Justiça do Rio dos estádios em todo território nacional e no exterior. Em sua decisão, o juiz Marcello Rubioli alegou "falta de equilíbrio emocional" do dirigente. As informações foram divulgadas pela Rádio Globo.

"Falta de equilíbrio emocional leva o autor do fato a desbordar a mera irresignação gerando atos que causam tumulto. O ocupante de função na agremiação desportiva deve dar o exemplo", diz um trecho do documento.

Na derrota do Flamengo por 2 a 0 para o Fluminense, na última quarta-feira, no primeiro jogo da final do Carioca, Cacau invadiu o gramado no intervalo e proferiu diversos xingamentos ao árbitro Wagner do Nascimento Magalhães. Na ocasião, ele precisou ser contido por policiais militares. O TJ-RJ exigiu que a Ferj envie a súmula do jogo.