No Flamengo, Paulo Sousa entra na semi com vantagem sobre o rival - Paula Reis / Flamengo

Publicado 01/04/2022 16:39

Rio - Bastante criticado neste começo de trabalho, o técnico Paulo Sousa não vem agradando muito no comando do Flamengo. Em participação na live no "Canal UOL", o jornalista Juca Kfouri afirmou que o português já dever ter percebido que errou ao deixar a seleção polonesa para assumir o comando do Rubro-Negro.

"Eu acho que a essa altura, o Paulo Sousa tem plena consciência, sem nenhum trocadilho, de que ele fez uma má troca, porque ele está preocupado em ganhar pelo menos por dois gols do Fluminense do Felipe Melo. Puxa vida, ele tinha o Lewandowski para conversar, para pensar em uma Copa, para jogar contra grandes talentos, para conhecer o Qatar. Eu acho que ele realmente a essa altura está arrependido do que ele fez", afirmou.

A pressão sobre Paulo Sousa está bastante grande. De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, o técnico corre risco de não permanecer no Flamengo após a decisão do Campeonato Carioca contra o Fluminense.